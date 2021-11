Noël 2021 : bières, Harry Potter, sextoys... 7 calendriers de l'Avent originaux à shopper

Le calendrier de l'Avent Harry Potter pour les Potterheads

Avis aux Potterheads, il y a un calendrier de l'Avent Harry Potter à moins de 30 euros ! En période de fêtes de fin d'année, nombreux sont les fans de la saga (et les autres aussi) qui matent les films Harry Potter, pour se mettre dans une ambiance magique. Et avec ce calendrier, vous serez encore plus rapidement transportés dans un univers plein de magie !

Il renferme plusieurs objets et accessoires à l'effigie des stars de la saga Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley : une boule de Noël, une figurine, un puzzle, une bague... Et en plus, dans cette édition du calendrier de l'Avent Harry Potter 2021, vous pouvez gagner un Nimbus 2000 si vous trouvez la carte gagnante !

Le calendrier de l'Avent Harry Potter est dispo à 29,95€.