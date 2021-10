Britney Spears fête Noël en octobre et explique pourquoi

Elle se confie sur la période très compliquée qu'elle traverse

Après avoir remercié ses fans qui l'ont toujours soutenue, Britney Spears est aussi revenue dans ce post sur les difficultés qu'elle traverse. Toujours épiée par les photographes, elle craint pour le futur. "J'ai attendu depuis tellement longtemps d'être libérée de cette situation et maintenant que c'est fait, j'ai peur de faire quoi que ce soit car j'ai peur de faire des erreurs (...) J'ai travaillé si dur mais maintenant que ça se rapproche de la fin, je suis heureuse mais il y a beaucoup de choses qui me font peur" écrit la star qui ajoute : "Je n'ai rien fait pour être traitée comme je l'ai été ces 13 dernières années. Je suis dégoûtée par ce système et j'aimerais vivre dans un autre pays". Du coup, joyeux Noël Britney ! Pour les autres, on se donne rendez-vous le 25 décembre.