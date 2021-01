Noah Centineo stalké par des fans, il dévoile une incroyable histoire : "ça m'a fait flipper"

Qui n'a jamais rêvé d'être un acteur ou une actrice ? Entre la gloire, les gros salaires, des soirées de folie ou bien la multitude de cadeaux offerts par les marques, un tel métier (quand on a du succès) semble être la définition même du mot "bonheur". Pourtant, comme l'a confié Noah Centineo, la célébrité peut également amener son lot de malaises et de situations perturbantes.

Noah Centineo face à des fans flippants

A l'occasion d'un portrait réalisé par GQ à son sujet, on apprend en effet que le comédien a déjà vécu une scène particulièrement gênante peu de temps après la sortie du film A tous les garçons que j'ai aimés sur Netflix, dont le troisième volet sortira bientôt.

"Tandis qu'il attendait que ses valises arrivent à l'aéroport de JFK, son casque audio sur les oreilles, il a commencé à sentir la présence d'un mec derrière lui, très proche. Sa respiration glissait presque dans son cou" décrit ainsi le journal. Et forcément, l'acteur l'a déclaré au journaliste, il n'a pas bien vécu ce moment, "Ca m'a tout simplement fait flipper !"

Pourtant, le pire était encore à venir. Toujours selon le récit de GQ, "Centineo a donc demandé à ce mec qui envahissait totalement son espace personnel comment était son vol, ce à quoi ce dernier a répondu, 'Oh, non, on n'a pas pris l'avion. On est juste spécialement venus pour toi !'." Oui, d'après les révélations de Noah Centineo au magazine, deux gars et trois filles avaient tout simplement réussi à traquer son avion et s'étaient donc motivés à le retrouver à l'aéroport.

Une histoire folle de bout en bout

Difficile de faire plus creepy ? Impossible de faire plus glauque ? Tut tut tut, ce n'est pas terminé. La future star de Black Adam l'a précisé, ce groupe de fans a ensuite tout fait pour le suivre jusqu'à chez lui en prenant en chasse son taxi. Rien que ça. Mais heureusement pour l'acteur, il est ce jour-là tombé sur LE chauffeur ultime, "Il m'a dit, 'Ne vous inquiétez pas, je conduis Angelina Jolie. Je sais comment gérer ça'. J'ai eu de la chance".

Une histoire aussi folle que flippante ? Absolument. Et pourtant, sa véritable conclusion est encore plus improbable et WTF. La raison ? Noah Centineo l'a finalement confessé, il est aujourd'hui amis / en bons termes avec ce groupe, "Tout va bien. Je les embrasse quand je les vois".

Comme quoi, stalker des gens ça peut se terminer autrement que dans la série You...