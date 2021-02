Noah Centineo (A tous les garçons que j'ai aimés 3) raconte sa rencontre gênante avec Lana Condor

Après le retour de John Ambrose McClaren dans A tous les garçons que j'ai aimés 2, quelles nouvelles aventures attendent Peter et Lara Jean dans A tous les garçons que j'ai aimés 3 ? Eh bien, leur couple va encore une fois se retrouver en danger à cause de la fin du lycée et du départ à la fac. Mais pour connaître la fin, il faut continuer à patienter. Trois petits jours, ça va passer vite ! Pour vous faire passer le temps, Noah Centineo a raconté une anecdote gênante, mais fun, sur sa rencontre avec Lana Condor il y a 4 ans.

La drôle de rencontre entre Noah Centineo et Lana Condor

Avant de tourner A tous les garçons que j'ai aimés, les deux acteurs ne se connaissaient pas, mais la glace a rapidement été brisée entre eux lors des auditions. Dans une interview sur le plateau de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Noah Centineo a raconté sa petite boulette face à Lana Condor : "Avant mes auditions, j'aime bien lire le texte avant la lecture à deux et la vraie audition avec tout le monde dans la pièce (...) Quand j'ai rencontré Lana à la lecture à deux pour le casting, je n'avais pas réalisé qu'elle avait déjà le rôle."

L'interprète de Peter Kravinsky a ensuite confié : "Je pensais qu'elle venait pour l'audition comme les trois autres filles et les trois autres garçons, dont moi. Je me suis approché et lui ai demandé 'tu veux lire quelques lignes'. Elle m'a répondu 'non c'est bon, j'ai le rôle'." Un moment gênant qui a donné naissance à une belle complicité entre Lana Condor, qui s'est exprimée sur la fin de A tous les garçons que j'ai aimés 3, et Noah Centineo !