Nikola Lozina souffre face à un régime imposé : "C'est pour ma santé, c'est allé trop loin"

Depuis ses débuts dans le monde de la télé-réalité, Nikola Lozina a beaucoup changé. Et si le papa d'un petit Zlatan a toujours assumé sa transformation physique, comme il l'assurait en mai 2020 sur ses réseaux sociaux, "J'ai pris quelques kilos, j'ai plus mes cheveux, mais j'ai la femme de ma vie à mes côtés. Je croque la vie à pleines dents", il se retrouve aujourd'hui contraint de faire quelques efforts.

Nikola Lozina face à des problèmes de santé

Sur son compte Snapchat (repéré par Purepeople), le compagnon de Laura Lempika a en effet révélé avoir entamé un régime. Au programme ? De la nourriture fit dans l'assiette et plus aucune gourmandise autorisée ailleurs. Et sans surprise, cette nouvelle aventure qu'il vient tout juste de débuter est déjà compliquée, "C'est très dur. Je n'ai rien mangé d'autre et je ne vais rien manger d'autre. Les gars, les jambes commencent à trembler".

Cependant, ne comptez pas sur lui pour craquer. Il l'a en effet confessé, ce régime n'a pas été mis en place pour rien. Après avoir fait quelques examens à l'hôpital, il a au contraire réalisé que son corps avait besoin d'une remise à niveau, "C'est pour mon bien, pour ma santé, c'est allé trop loin, j'ai pris trop de kilos, ce n'est plus possible, même par rapport à l'apnée du sommeil...".

Et heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien de sa moitié dans cette épreuve. Tandis que tout est fait pour lui éviter le moindre écart à la maison, "Le frigo est vide. Il n'y a plus de tentation dans la maison, c'est bien", Laura Lempika serait régulièrement sur ses talons, "Je suis surveillé, là elle ne me couvre plus".

Entamer un régime quelques jours avant la Chandler... Bon courage !