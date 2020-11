Illan (Les Marseillais) en danger ? Nikola Lozina lui met un dernier coup de pression (EXCLU VIDEO)

Les Marseillais risquent bien d'éliminer un des leurs encore une fois dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5... Alors que Benjamin Samat, Paga, Jessica Thivenin et les autres commençaient tout juste à recoller aux scores, Nikola Lozina a rapporté 2 000 points supplémentaires à son équipe du reste du monde lors du battle des champions face à Julien Tanti. Heureusement, rien n'est perdu pour les fratés, mais encore faut-il qu'ils remportent les épreuves de préparation de chevaux et de sculptures sur fruits.

Le coup de pression de Nikola Lozina à Illan

Vous le sentez comment, vous ? Vous êtes confiants pour les Marseillais ? En tout cas, si Illan a respecté sa parole et a réellement saboté la battle de préparation de chevaux pour sauver sa chérie Victoria Mehault (de qui il est séparé aujourd'hui), les fratés ont encore une chance de ne pas passer aux éliminations. Alors, le candidat a-t-il réellement trahi sa famille pour son coup de coeur, de qui il est séparé aujourd'hui ?

La réponse est oui, mais pour ne pas se retrouver en danger, il affirme le contraire à sa famille. Sauf que Nikola Lozina connaît très bien Illan... Il décide alors de lui mettre un coup de pression lors de la dernière cérémonie : "Si Illan a perdu cette battle, il aura beau me dire ce qu'il veut, il aura fait le complot avec Victoria, c'est lui qu'on éliminera", balance le chéri de Laura Lempika face caméra dans l'extrait exclu du prochain épisode des Marseillais VS Le reste du monde 5. Ambiance ! L'ex de Giuseppa Ciurleo n'a donc plus qu'à croiser les doigts pour espérer que le reste du monde ne passe pas aux éliminations.