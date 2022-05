Nicola Coughlan (La Chronique des Bridgerton) au casting d'une nouvelle série ? La folle rumeur

Un recrutement excitant sur le papier ? Oui, mais attention. On le rappelle, même si Ncuti Gatwa est le premier à s'amuser de celle-ci, il ne s'agit que d'une rumeur à prendre avec des pincettes tant elle ne repose pas sur grand chose aujourd'hui.

Surtout, quand on sait que l'héroïne de Nicola Coughlan est vouée à prendre une importance encore plus grande dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, dont le tournage débutera cet été, on a du mal à imaginer l'actrice réussir à enchaîner les deux projets en si peu de temps. Il est donc encore trop tôt pour s'emballer. Russel T. Davies nous l'a prouvé avec le casting de Ncuti Gatwa, il est à l'inverse plutôt doué pour garder un secret et nous surprendre.