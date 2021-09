Doctor Who saison 14 : Russell T. Davies, showrunner des saisons 1 à 4, de retour

Russell T. Davis de retour sur Doctor Who

Chris Chibnall - l'actuel showrunner de Doctor Who, n'a pas encore eu l'occasion de présenter son travail sur la saison 13 et Jodie Whittaker - l'actuelle interprète du Doctor, n'a pas encore pu faire ses adieux au personnage et aux fans, mais les producteurs de cette série britannique emblématique pensent déjà à l'avenir.

Ainsi, c'est sur le site officiel de la fiction que la nouvelle a été officialisée : "Russell T. Davis va effectuer un retour à l'écran explosif afin de célébrer les 60 ans de Doctor Who en 2023 et au-delà". Oui, vous avez bien lu, l'homme à l'origine du reboot de la série en 2005, alors portée par Christopher Eccleston (Nine) et Billie Piper (Rose), va reprendre le contrôle de la série à partir de la saison 14.

La BBC impatiente, le showrunner temporise

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir ce que prépare le showrunner en terme d'histoires et de casting, même si Russell T. Davis ne devrait pas tout effacer pour mieux réécrire cet univers. Si Piers Wenger, président de la section drama de BBC, n'a pas caché sa joie de voir revenir un tel artiste, "Alors que 13ème Doctor se prépare à embarquer dans une nouvelle et extraordinaire aventure, le vent du changement souffle déjà, amenant avec lui des informations exquises", il a également précisé ceci, "Nous sommes excités de pouvoir dire que Russell est de retour sur Doctor Who afin de poursuivre les énormes travaux de Chris et Jodie." Autrement dit, dans le cas où ça ne serait pas fait en 2022, la saison 14 pourrait bien remettre en avant l'idée du Doctor version Jo Martin.

Dans tous les cas, il est encore trop tôt pour y penser. Russell T. Davis - qui a récemment créé les séries Years and Years, A Very English Scandal et It's a Sin, l'a rappelé, chaque chose en son temps : "Je suis plus qu'excité d'être de retour à bord de ma série préférée. Mais on avance un peu trop vite dans le temps là. Il y a encore une saison entière avec la brillante version du Doctor par Jodie Whittaker à apprécier, avec aux commandes mon ami et héro Chris Chibnall. Je ne reste qu'un spectateur pour le moment".

Une précision logique et importante, même si cela n'empêche pas les fans de déjà s'exciter. Et pour cause, la possibilité de voir Davies réussir à convaincre David Tennant de reprendre son rôle de Ten pour les 60 ans de la série n'a jamais été aussi grande. Seule certitude, il ne faudra en revanche pas compter sur la présence de Christopher Eccleston, l'acteur étant toujours fâché avec le showrunner.