Doctor Who : tournage cauchemardesque, mensonge... un ancien Doctor clashe le créateur

En 2023, la série Doctor Who fêtera ses 60 ans. Et forcément, à l'instar de ses 50 ans en 2013, de nombreux fans espèrent déjà que les créateurs profiteront de cet anniversaire pour créer un gigantesque événement qui permettra le retour à l'écran de nombreuses versions du héros. Malheureusement, si cette idée n'a rien d'impossible, n'espérez pas y retrouver Christopher Eccleston, l'interprète de Nine.

Christopher Eccleston traumatisé par le tournage de Doctor Who

A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée lors de la Dragon Con ce week end, l'acteur a confié "douter" de sa motivation à l'idée de reprendre son rôle. La raison ? Sa "relation avec la BBC au sujet de Doctor Who n'a toujours pas guéri". Oui, 16 ans après son départ au terme de la saison 1 du reboot, Christopher Eccleston n'a pas encore digéré son aventure en tant que Time Lord. Surtout, il reste très en colère contre l'équipe créative de l'époque.

"Je suis parti parce que ma relation avec le créateur Russell T Davies, et les producteurs Julie Gardner et Phil Collinson, s'est complètement brisée durant le tournage de la saison 1, a-t-il pointé du doigt. Je pense que c'est juste de dire que lors de cette saison 1, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Le tournage a été un cauchemar". Ambiance...

L'acteur en colère contre le créateur

Mais plus que le désordre présent sur les plateaux et en coulisses, c'est le comportement du trio à son égard qu'il ne pardonne pas. Il l'a rappelé, "J'avais convenu avec Russell que je partirai, respectueusement et doucement, et que je continuerai à faire la promo de la série". Or, là où Christopher Eccleston souhaitait faire les choses convenablement pour le bien de la série, l'équipe de Doctor Who n'aurait pas été fair-play, "Sans rien me dire avant, ils ont annoncé que je quittais la série. Ils ne m'avaient pas prévenu qu'ils allaient faire ça."

Surtout, Russell T Davies - qui a été remplacé lors de la saison 5 par Steven Moffat, aurait tenté de le faire passer pour le méchant dans l'histoire, "Ils ont créé une citation, qu'ils m'ont attribuée, qui disait que j'étais fatigué. Du coup, ça donnait un truc comme 'Oh, j'ai trouvé [ce rôle] trop fatigant'. Mais ça n'était pas le cas. Ce que je trouvais trop fatigant, c'était de travailler avec Russell, Phil et Julia. Je ne trouvais pas le rôle physiquement trop fatigant".

Un simple détail ? Pas du tout. Comme l'a ensuite expliqué l'acteur, sa colère contre l'équipe est toujours vive car cette situation a pu lui porter préjudice, "En disant ça, d'autres producteurs ont pu lire la phrase et se dire 'Oh, on ne va pas l'employer car il est trop fatigué'. Et c'était un mensonge transformé en citation. Ils ont finalement publié une sorte d'excuse à ce propos, mais ça n'était pas suffisant !"

Avec un peu de chance, les deux années qui nous séparent de 2023 lui permettront de faire le paix et le motiveront à retrouver Nine pour faire plaisir aux fans. On croise les doigts.