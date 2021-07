Nicky Larson 2 : bientôt une suite au cinéma ? Philippe Lacheau est prêt

C'est au début de l'année 2019 que Philippe Lacheau a dévoilé au cinéma son adaptation en live-action du manga City Hunter signée Tsukasa Hōjō, intitulée ici Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Un film validé par le mangaka qui a notamment révélé ceci lors de son passage au Comic Con Paris, "La plupart des scénarios que je recevais [pour adapter City Hunter] étaient assez plats, beaucoup de scénarios de films d'action qui n'avaient pas forcément compris le propos et, dans le scénario de Philippe, il y avait de tout : du drame, du rire, des trucs un peu coquins", mais également par le public qui s'est précipité dans les salles pour le découvrir (1 684 000 entrées).

Philippe Lacheau rêve d'un Nicky Larson 2

De quoi s'attendre à voir l'acteur/réalisateur lancer prochainement la production d'une suite ? C'est justement la question que Purebreak lui a posé en 2019. Et comme nous le confiait Philippe Lacheau, c'est effectivement un projet qui se trouve dans un coin de sa tête. S'il assurait à l'époque, "C'est trop tôt encore pour dire s'il y en aura un deuxième", l'interprète de Nicky n'avait néanmoins aucun mal à se projeter sur une nouvelle aventure, "On en a tous envie. C'est une aventure tellement extraordinaire qui me renvoie à l'enfance. C'est vraiment un de mes rêves d'enfance qui devenait réalité. Si je peux prolonger ce rêve, c'est avec plaisir."

Par ailleurs, en cas de nouvel épisode, attendez-vous déjà un gros changement, "S'il y a un numéro 2, j'annonce perruque direct". Oui, à en croire ses propos, Philippe Lacheau a été traumatisé par sa décision de se teindre les cheveux pour le premier film, "Qu'est ce que j'ai regretté ! J'avais une tronche. Je finis la teinture, j'avais l'impression d'être Dick Rivers. Je ne m'aimais pas du tout. (...) Je ne pouvais faire de teinture derrière pour retrouver ma couleur. Fallait attendre que cela repousse. Cela a mis un an avant d'enfin retrouver ma couleur d'avant. Un an."

Une envie partagée par Elodie Fontan

Pour l'anecdote, Philippe Lacheau n'est pas le seul membre du casting à espérer une suite depuis 2 ans. Auprès de nos confrères d'Allociné, Elodie Fontan - qui incarne Laura dans ce film, s'est elle aussi montrée enthousiaste à l'idée de reprendre son rôle. "On a pris tellement de plaisir à faire le film, et moi ce rôle de Laura, qui était un cadeau. J'ai pris un plaisir fou, et je ne me suis jamais autant éclatée avec un personnage que celui-là" révélait-elle en 2019, "Si on a la chance de faire un deux, je ne regarde même pas le scénario, je signe direct. On rêverait de faire une suite, vraiment. Mais effectivement, ça dépendra du public."

Un succès d'audiences sur M6 ce lundi 19 juillet 2021 suffira-t-il à convaincre les producteurs et la bande de se réunir ? On croise les doigts.