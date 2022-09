Neymar pousse à voter pour l'extrême droite : il se fout totalement des critiques et provoque ses opposants

Les internautes en colère contre le joueur

Sans grande surprise, alors que Jair Bolsonaro fait régulièrement polémique au Brésil pour ses propos et convictions (anti-vaccin, climato-sceptique, homophobe, raciste, il saccage la forêt Amazonienne...), ce soutien a déçu une grande partie du public, d'autant plus venant de la part de quelqu'un qui n'habite plus au pays désormais.

En colère contre le footballeur qu'ils estiment déconnectés de la réalité, les internautes ont donc profité de Twitter pour pousser différents coups de gueule à son encontre : "Il n'est tellement pas cohérent dans ce qu'il défend. C'est bien le même Neymar qui criait de partout "Racismo No" pour ensuite soutenir un raciste", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Neymar enfant du peuple soutient le milliardaire fasciste Bolsonaro. Il a bien vite oublié d'où il venait et les enfants des bidonvilles brésiliens", "Neymar est minable humainement ! Comment peux-tu pleurer à propos du racisme et apporter ton soutien à un président qui est ouvertement raciste. Neymar tu es une vraie m*rde".

