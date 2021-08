New Amsterdam saison 4 : une nouvelle médecin débarque et Max n'a qu'à bien se tenir !

Diffusée dans un premier temps sur TF1, la série New Amsterdam a débarqué sur Netflix... et fait craquer les fans de séries médicales. Depuis le lancement de la saison 1 sur la plateforme début juillet, le show avec Ryan Eggold squatte le top 10 des programmes les plus vus de la plateforme. Après la saison 2, mise en ligne il y a quelques semaines, il faudra attendre pour découvrir la saison 3 mais PRBK vous dévoile les premières infos sur la suite de New Amsterdam. Vous le savez déjà peut-être, un médecin a quitté l'hôpital dans les épisodes de la saison 3, déjà diffusée aux Etats-Unis. Et on dirait bien qu'une remplaçante est en approche.

Une nouvelle médecin débarque

Histoire de parer au départ de plusieurs personnages dans la saison 3 de New Amsterdam, la saison 4 va accueillir un nouveau visage qui vous est peut-être familier. C'est Michelle Forbes, vue dans True Blood, Hunger Games et plus récemment dans Big Sky (dispo chez nous sur Disney+) qui rejoint le casting et donnera la réplique à Ryan Eggold, Freema Agyeman ou encore Janet Montgomery.