Netflix : voici le film qui a fait le plus pleurer les abonnés (et il n'est même pas sur la plateforme !)

Récemment, Netflix a eu droit à un gros carton inattendu avec Nos coeurs meurtris avec Sofia Carson et Nicholas Galitzine. On n'a lâché nos meilleures larmes devant le film qui pourrait avoir une suite mais surprise, il ne s'agit pas du film qui fait le plus pleurer les internautes ! Sur Instagram, Netflix a demandé à ses abonnés quel film (ou série) les a le plus émus. On n'est pas vraiment surpris par la réponse.

Chialade garantie avec ce film (on ne s'en est toujours pas remis)

Si certains ont cité Nos coeurs meurtris ou bien la fin de la saison 4 de Stranger Things (RIP Eddie), le film qui a le plus fait pleurer les abonnés n'est en fait même pas dispo sur Netflix. Il s'agit de Nos étoiles contraires, film dramatique dont on ne s'est toujours pas totalement remis depuis sa sortie en 2014. Basé sur un roman de John Green, le film raconte l'histoire de Hazel (Shailene Woodley), une jeune adolescente qui souffre d'un cancer de la thyroïde et dont la vie va être bouleversée après sa rencontre avec Gus (Ansel Elgort), lui aussi en rémission d'un cancer. Un film dramatique qui joue avec nos émotions et qui est complètement déchirant !