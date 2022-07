Stranger Things saison 4, partie 2 : c'est quoi la fin ? On vous résume le dernier épisode

Une conclusion dramatique

Tout est bien qui finit bien ? PAS. DU. TOUT. Si on pensait qu'Eleven était arrivée à temps pour sauver Max, on découvre avec horreur que le grand vilain a en réalité eu le temps de la briser et... la tuer. Dans une scène émouvante avec Lucas, on voit ainsi l'héroïne s'en aller doucement dans les bras de son copain. Une fin horrible (comme les autres victimes, elle a été désarticulée de partout) et... rapidement annulée. D'une façon totalement WTF tant ça sort de nulle part, Eleven réalise qu'elle a le pouvoir de ressusciter son amie et de la ramener dans le monde des vivants. Enfin presque. S'il est effectivement révélé que la jeune fille respire de nouveau, elle est actuellement dans un profond coma et personne ne sait si elle se réveillera un jour.

Mais ce n'est pas tout, les scénaristes ont également brisé notre coeur en... tuant Eddie. Comme on pouvait s'en douter au fil de l'épisode en assistant à ses scènes touchantes avec Dustin et ses différents discours, le personnage de Joseph Quinn trouve la mort dans l'Upside Down. Comment ? Conscient que les créatures volantes sont trop nombreuses pour leur échapper, il décide de se sacrifier pour sauver Dustin en faisant une nouvelle diversion afin de toutes les attirer vers lui. Et là encore, on assiste à une scène finale bouleversante avec des adieux dramatiques. Eleven a intérêt à le ressusciter lui aussi, sinon on va câbler !

Enfin, même si Max est vivante à la fin de la saison, il est important de rappeler que Vecna avait tout de même réussi à la tuer pendant une minute. Conséquence ? Ce court décès a suffi pour ouvrir le dernier portail nécessaire à son plan et ainsi créer une terrible faille en plein coeur d'Hawkins. Aussi, en plus de causer la mort de quelques habitants (dont Jason), celle-ci ouvre enfin la porte à une future invasion. Et ce ne sont pas les dernières secondes qui nous rassurent sur l'avenir d'Hawkins (et la Terre) avec la promesse d'une attaque imminente.