Stranger Things saison 5 : date de sortie, retours... ce que l'on sait déjà sur la suite

Après une partie 1 composée de 7 épisodes, la saison 4 de Stranger Things s'est terminée avec les épisodes 8 et 9, mis en ligne il y a quelques jours. Des épisodes ultra longs puisque le final durait 2h20 ! Et il s'en est passé des choses : Eddie (Joseph Quinn) est mort, Eleven (Millie Bobby Brown) s'est battue contre Vecna et Max (Sadie Sink) est morte puis est revenue à la vie - ou presque. Mais surtout, Vecna a réussi son plan diabolique et a ouvert des brèches en plein Hawkins. Le plan final laissait clairement entendre que ça allait chauffer pour nos héros.

Avant même la sortie de la saison 4, Netflix a déjà annoncé que Stranger Things aura une saison 5. Et elle sera la dernière. Tu as déjà hâte ? Voici ce que l'on sait déjà sur la suite :

Quelle date de sortie ?

Entre la saison 3 et la saison 4, il a fallu attendre presque trois ans (pas merci la Covid-19). Pour voir la saison 5 de Stranger Things, la patience est encore de mise. On n'a évidemment pas encore de date de sortie précise mais David Harbour alias Hopper a confié que la suite n'est pas attendue avant 2024. L'acteur a précisé que le tournage devrait débuter en 2023 et indiqué que les épisodes sortiront "probablement à la mi-2024". Oui, ça va être long !

Combien d'épisodes ?

La quatrième saison était composée de 9 épisodes très (très) longs. Pour l'instant, on ne sait pas combien d'épisodes composeront la saison 5 mais les frères Duffer qui ont créé Stranger Things ont assuré qu'ils seront plus courts. Ils ont même déjà affirmé que le final de la série sera moins long que le final de la saison 4.

Eddie de retour ?

On a tous chialé devant la mort d'Eddie, dévoré par les créatures de l'Upside Down. Et si vous aviez encore un doute, les créateurs de la série ont confirmé qu'il sera bien mort dans la suite. Son décès devraient quand même avoir de "grandes répercussions" sur les survivants, notamment sur Dustin (Gaten Matarazzo). Petite lueur d'espoir quand même : Joseph Quinn qui incarne le personnage a expliqué qu'il est prêt à revenir pour une petite apparition. Après le retour de Billy en saison 4, il y a de quoi avoir de l'espoir !

Quelle suite pour Max ?

Le gros point d'interrogation, c'est l'avenir de Max. Tuée par Vecna puis ressuscitée par Eleven, elle était dans le coma à la fin de l'épisode : Eleven pénétrait dans son esprit et y trouvait un vide noir. Les frères Duffer ont confirmé qu'elle est en fait en état de mort cérébrale. Du coup, on ne sait pas trop ce qui l'attend... et Sadie Sink non plus. "Ils sont très secrets sur la saison 5." a assuré l'actrice.