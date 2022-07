Stranger Things saison 5 : (SPOILER) mort mais de retour dans la suite ? La réaction étonnante de son interprète

La dernière séquence de la saison 4 de Stranger Things vous a mis sur les fesses ? Vous mourrez d'envie de savoir ce que prépare Vecna ? Si Eleven (Millie Bobby Brown) va réussir à vaincre Numéro Un ? Bonne nouvelle, les créateurs de la série culte de Netflix ne comptent pas nous frustrer. Au contraire, une saison 5 est déjà prévue et celle-ci entrera bientôt en production.

Un retour d'Eddie possible pour la saison 5 ?

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce qui nous attend (nouveaux personnages ? combien d'épisodes ? quelle durée ?), mais il n'est pas impossible que l'on assiste à une jolie surprise. Alors que le dernier épisode de cette partie 2 mise en ligne le 1er juillet 2022 a brisé le coeur de tous les fans avec la mort d'Eddie, Joseph Quinn - son interprète, vient d'ouvrir la porte à un retour de son personnage.

Interrogé par E! News sur la possibilité d'un tel événement, l'acteur a tout simplement confié, "Ca serait génial, non ?". Puis, il l'a ajouté avec excitation, "Je serais évidemment partant pour ça. Donc ouais, on va voir". Une confession étonnante ? Pas vraiment. Non seulement Eleven a visiblement le pouvoir de ressusciter les morts (poke le sauvetage de Max), mais en plus, Joseph Quinn a rappelé que l'histoire d'Eddie n'était pas tout à fait terminée.

>> Stranger Things saison 5 : "La fin de la série est un peu triste", Noah Schnapp (Will) se confie <<

"Ca serait cool de pouvoir laver son nom"

Si le leader du Hellfire Club est mort en héros en se sacrifiant pour sauver Dustin, il faut rappeler que les habitants d'Hawkins le considèrent toujours comme un meurtrier, limite coupable d'avoir provoqué le récent tremblement de terre. "Ca serait cool de pouvoir laver son nom, a ainsi confié le comédien, déçu pour son personnage. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Mais ça semble injuste, non ? Il a payé le prix ultime pour une ville qui pense qu'il est un monstre. Alors que ce n'est pas le cas."

Clairement, on croise les doigts pour que les créateurs entendent son message. Que ce soit sous la forme de flashbacks, de visions, de fantômes ou d'un retour à la vie, peu importe, on veut revoir Eddie à l'écran tant il était LA belle surprise de cette saison 4 de Stranger Things.