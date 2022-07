Stranger Things saison 4 : mort d'un personnage adoré des fans, son interprète réagit, "c'est une fin brillante"

On s'y était préparé et sans surprise, le final de la saison 4 de Stranger Things - qui a littéralement fait planter Netflix, nous a offert quelques moments chocs. Parmi eux, alors que toute la bande s'était à nouveau infiltrée dans l'Upside Down afin de se débarrasser de Vecna, Eddie Munson s'est notamment sacrifié en attirant toutes les créatures de ce monde vers lui pour permettre à Dustin de s'en sortir.

Joseph Quinn réagir à la mort d'Eddie

Une mort aussi héroïque que bouleversante qui nous a offert deux scènes magnifiques (les adieux entre Eddie et Dustin, la révélation de Dustin à l'oncle d'Eddie), à laquelle Joseph Quinn - l'interprète de ce métalleux au grand coeur, vient de réagir pour la toute première fois.

Et si le comédien déclarait récemment, avant la mise en ligne de la partie 2, que les créateurs avaient intérêt à le faire revenir dans la saison 5, il s'avoue aujourd'hui heureux. "Ca me réjouit de voir la façon dont les gens réagissent à propos d'Eddie, confie-t-il à RadioTimes. Si le personnage leur manque, c'est une chose appréciable. C'est très gratifiant".

"C'est une fin brillante pour un personnage écrit de façon brillante"

Les fans et l'acteur auraient évidemment aimé retrouver Eddie en saison 5, mais Joseph Quinn révèle qu'il ne pouvait en réalité pas rêver mieux comme arc narratif, "Je trouve qu'il a un excellent début, un excellent milieu et une excellente fin". Il le précise ensuite, "En tant qu'acteur, c'est ce genre d'arcs que vous voulez pour vos personnages. Donc même si ça aurait été génial de revenir pour une nouvelle saison et de retrouver tout le monde, je trouve que c'est une fin brillante pour un personnage écrit de façon brillante".

Aussi, alors même que l'on a encore du mal à sécher nos larmes, Joseph Quinn est aujourd'hui un homme heureux, "C'est une conclusion fantastique pour ce personnage et, oui, je me sens vraiment très chanceux". Plutôt que de bouder la fin précoce de cette aventure, le comédien savoure sa chance d'avoir pu y participer, "Je me sens incroyablement honoré d'avoir pu faire partie d'une série qui possède une fan-base aussi dévouée. Cela n'arrive qu'une fois dans une carrière. Quelque chose qui touche à ce point le coeur de toutes les générations... C'est une chose très rare que de pouvoir en faire partie. Et je me sens extrêmement chanceux."

Si Eleven pouvait à nouveau profiter de ses pouvoirs pour ressusciter Eddie, comme avec Max, on lui en serait extrêmement reconnaissant...