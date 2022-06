Stranger Things saison 4 : l'âge des personnages VS l'âge des acteurs (tu vas halluciner pour certains)

Retour au lycée avec la saison 4 de Stranger Things. Eh oui, si les personnages n'avaient qu'une dizaine d'années au début de la série, Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will et les autres ont bien grandi ! A tel point que ça fait même un sacré choc ! Et encore plus quand on voit la différence d'âge entre les acteurs et leurs personnages. Savais-tu par exemple que Joe Keery qui joue Steve ou encore Charlie Heaton qui joue Jonathan ont en réalité 10 ans de plus que leurs personnages ? Ou bien que Sadie Sink alias Max est la plus âgée des "ados" ?

L'âge des personnages de Stranger Things VS celui des acteurs

