Netflix : ne perdez pas de temps, l'un des meilleurs super-héros Marvel va disparaître d'ici quelques jours

The Amazing Spider-Man quitte bientôt le catalogue Netflix

Sur Netflix, il y a énormément de nouveautés côté films et séries, et du coup, forcément, il y a aussi pas mal de films et séries enlevés au fur et à mesure. Après la disparition de Ça du catalogue de Netflix, ou encore le départ des Aventures de Tintin du catalogue de Netflix, un nouveau film va quitter la plateforme de streaming. Eh oui, il ne te reste plus que quelques jours pour (re)voir ce film de super-héros Marvel ! The Amazing Spider-Man part en effet le 30 juin 2022.

Il s'agit du Peter Parker / Spider-Man joué par Andrew Garfield (après l'interprétation de Tobey Maguire et avant que Tom Holland ne reprenne le rôle). Dans The Amazing Spider-Man, Peter Parker est mordu par une araignée transgénique dans les laboratoires Oscorp. En plus de gérer les cours et sa relation avec sa petite amie Gwen (Emma Stone), l'ado va alors devoir sauver New York du Docteur Connors, transformé en créature reptilienne baptisée le Lézard (Rhys Ifans).

The Amazing Spider-Man 2 disparaît aussi de Netflix

Le premier volet n'est pas le seul à quitter le catalogue Netflix, The Amazing Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros) part aussi le 30 juin 2022. Ce deuxième volet voit Peter Parker partagé entre son couple avec Gwen Stacy, son diplôme de fin de lycée, et sa vie de super-héros. D'autant plus que des nouveaux vilains débarquent : Electro (Jamie Foxx), le Rhino (Paul Giamatti) et le Bouffon Vert (Dane DeHaan).

Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours (re)voir The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2 sur Disney+. Les deux films sont dispos depuis ce vendredi 17 juin 2022 sur la plateforme Disney, avec également Spider-Man : Homecoming (alias le premier volet avec Tom Holland).