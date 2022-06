Netflix : dépêchez-vous, ce dessin animé culte des années 90 va disparaître

Aujourd'hui, quand on pense à "dessins animés pour la jeunesse récents à regarder absolument", on pense immédiatement aux fantastiques Gravity Falls et La Bande à Picsou sur Disney+, ou encore au touchant Hilda et au complètement barré Gumball sur Netflix. En revanche, si l'on s'intéresse aux dessins animés cultes datant des années 90, c'est clairement Les Aventures de Tintin qui nous vient rapidement en tête.

Bonne nouvelle, cette adaptation de la bande-dessinée d'Hergé est actuellement disponible légalement sur Netflix. Mauvaise nouvelle, elle s'apprête à faire ses valises. En effet, c'est le 17 juin prochain que la plateforme de streaming verra le célèbre reporteur quitter (temporairement ?) son catalogue. Un véritable drame tant cette série est une pépite que l'on ne se lasse pas de regarder.

Un dessin animé intemporel

Du haut de ses 39 épisodes de 20/24 minutes en moyenne (donc facile à binge-watcher avant son grand départ), Les Aventures de Tintin est l'exemple même d'une adaptation réussie. Malgré des aventures un peu édulcorées vis-à-vis de la BD car à destination d'un jeune public (la violence est réduite au strict minimum, tout comme l'alcoolisme du capitaine Haddock, certains propos tendancieux/racistes sont logiquement censurés), cette série est intemporelle - elle a même le droit à son meme (voir ci-dessous), et continue de plaire aux petits et aux grands.

Porté par une mise en scène rythmée, un parfait dosage d'humour et d'action, des comédiens de doublage impliqués et une musique emblématique (comment ne pas avoir envie de partir à l'aventure avec Tintin en écoutant les premières secondes du générique composé par Ray Parker, Jim Morgan et Tom Szczesniak ?), ce dessin animé est un petit bonbon qui se savoure toujours aussi bien et qui, 30 ans plus tard, n'a toujours pas été égalé dans le genre.