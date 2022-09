Netflix : l'une des premières séries originales de la plateforme quitte le catalogue et personne ne l'a jamais vraiment calculée

Des acteurs que vous connaissez bien

Hemlock Grove pouvait aussi compter sur des visages connus comme par exemple Famke Janssen (X-Men, How to Get Away with Murder), Dougray Scott (vu dans Desperate Housewives), Landon Liboiron (Degrassi : The Next Generation) mais aussi Bill Skarsgard. Eh oui, celui qu'on a pu ensuite voir en clown flippant dans Ça puis dans la série Clark sur Netflix était l'une des stars de Hemlock Grove ! Une raison de plus de se lancer ! Egalement au casting ? Penelope Mitchell (The Vampire Diaries) Joel de la Fuente (The Man in the High Castle) et Freya Tingley (Once Upon a Time).

Hemlock Grove quitte Netflix le...

Cet article t'a convaincu de te lancer ? Alors fais-le rapidement : Hemlock Grove quitte Netflix le 22 octobre prochain. Le show contenant 33 épisodes, tu as donc un peu de temps devant toi pour te faire l'intégralité avant que la série ne disparaisse définitivement. Bon visionnage !