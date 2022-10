Netflix : ce film qui a paumé tout le monde avec sa fin quitte le catalogue

La semaine dernière, Netflix a mis en ligne le film American Girl qui a bouleversé le web. Vous avez le temps de le voir puisqu'il s'agit d'un film original qui ne quittera pas la plateforme de sitôt. Ce n'est malheureusement pas le cas pour d'autres films qui font bientôt leurs adieux. Parmi eux ? Un film de super-héros que même sa star trouve stupide ou encore l'un des films incontournables de la carrière de Leonardo DiCaprio.

Inception, un film qui a failli échapper à Leonardo DiCaprio

En 2010, Leonardo DiCaprio faisait équipe avec Christopher Nolan pour le film Inception. Le pitch ? La star de Titanic incarne Dom Cobb, un voleur professionnel qui réalise ses coups en dérobant des informations importantes... en infiltrant le subconscient de ses victimes. Il est entouré pour cela d'une équipe de diverses talents incarnés par Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy ou encore Ken Watanabe.

Mais saviez-vous que le rôle de Cobb avait failli échapper à Leonardo DiCaprio ? Avant lui, deux autres acteurs ont été considérés pour l'incarner. Avant qu'il ne soit recruté, le rôle a été d'abord proposé à Brad Pitt et à Will Smith. Mais c'est finalement celui qui avait brillé dans Aviator et Shutter Island qui a accepté d'incarner ce héros.

Une fin qui avait paumé tout le monde avec sa fin

Inception avait cartonné au cinéma, récoltant 825 millions de dollars au box-office dans le monde. Mais les spectateurs n'étaient pas tous sortis du film avec le même avis sur la fin du long métrage. En cause ? La fameuse scène de la toupie, censée montrer à Cobb s'il est dans le monde réel ou non. A la fin du film, Cobb décide de ne pas découvrir s'il est bien revenu dans le monde réel. Les spectateurs sont donc divisés en deux groupes : certains pensent que Cobb est resté en plein rêve et d'autres qu'il est revenu à la réalité. PRBK vous avait même expliqué la fin d'Inception dans un article.

Inception quitte Netflix le...

Pour voir ou revoir Inception, il ne vous reste plus longtemps. Le film quitte Netflix ce samedi 15 octobre. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour vous prendre la tête devant la fin de ce film 100% culte.