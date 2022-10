"Grosse claque dans la tronche", "coup de coeur" : ce film Netflix a bouleversé le web et personne ne s'en remet

Non, il n'y a pas que des comédies romantiques à l'eau de rose sur Netflix. Certains films originaux de la plateforme peuvent aussi nous surprendre ou nous bouleverser. Après Si tu me venges qui a été validé par le web et Blonde qui a fait débat chez les internautes, la plateforme a mis en ligne le film American Girl, adapté d'un roman. Quelques jours après sa sortie, il est déjà validé à 100% par les internautes.

American Girl, un film bien plus bouleversant qu'on ne le pensait

Dans American Girl - dont le titre anglais est Luckiest Girl Alive - Mila Kunis incarne Ani. En apparence, elle a une vie parfaite, est journaliste dans un magazine et va se marier. Mais sa vie va basculer lorsqu'un réalisateur la contacte : il souhaite l'interroger pour qu'elle raconte sa version d'un incident survenu durant son adolescence au lycée Brentley. S'en suit une plongée difficile dans le passé d'Ani.

Si le film a tant bouleversé, c'est parce qu'il traite de sujets lourds mais néanmoins essentiels à évoquer comme le viol, le harcèlement scolaire et même une tuerie de masse. American Girl est donc un film bien moins superficiel qu'on pouvait s'y attendre et bien plus émouvant qu'au premier abord. Et c'est une réussite selon le web.

"Mon coup de coeur de l'année", le web valide le film

En effet, American Girl a beaucoup plu aux internautes. Sur Twitter, de nombreuses personnes ont encensé ce long métrage. "Je partage mon coup de coeur de l'année le film American girl sur Netflix... C'est juste incroyable ce film" ; "American Girl ou comment se prendre une grosse claque dans la tronche" ; "Incroyable ce film, très dur à regarder mais c'est la réalité" ou encore "Regardez American Girl sur Netflix ce film est vraiment poignant." peut-on lire sur le réseau social :