Netflix : ce film a choqué tout le monde avec sa fin dingue, "c'est sûrement le meilleur film pour ados"

"Le retournement de situation est insane", "La vérité je m'attendais pas au plot twist de Do Revenge", "Le retournement de situation est dingue", "Oh mon Dieu le rebondissement. Je vais devoir mettre sur pause pour aller me chercher un Starbucks", ou encore "On a pas fait un tel final depuis Cruel Intentions (Sexe Intentions en VF, ndlr)" ont notamment tweeté les internautes qui ont maté Si tu me venges...

Sarah Michelle Gellar au casting du film Netflix

En dehors de Camila Mendes et de Maya Hawke, vous devez aussi connaître d'autres acteurs et actrices du casting de Do Revenge. Il y a notamment Austin Abrams (Dash dans Dash & Lily, Ethan dans Euphoria), Alisha Boe (Jessica dans 13 Reasons Why), Jonathan Daviss (Pope dans Outer Banks), Paris Berelc (Alexa dans Alexa & Katie) et même Sophie Turner (Sansa dans Game of Thrones).

Mais la guest qui a le plus fait réagir sur les réseaux, c'est Sarah Michelle Gellar ! La star connue pour la série Buffy contre les vampires, et les films cultes comme Sexe Intentions, Souviens-toi... l'été dernier et Scooby-Doo joue la proviseure du lycée dans le film.