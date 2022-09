Nouveautés Netflix : l'histoire vraie qui a fait trembler les stars d'Hollywood et un film 100% vengeance

Les murs vagabonds : Cet anime japonais pour les petits et les grands raconte le parcours d'écoliers qui doivent se serrer les coudes pour trouver une façon de rentrer chez eux.

Déjà dispo.

Avant, j'étais célèbre : Il y a des années, il était une star avec son boys band. Aujourd'hui retombé dans l'anonymat, Vince (joué par Ed Skrein) pense avoir une nouvelle chance de briller quand il rencontre un jeune batteur talentueux.

Déjà dispo.

Le parfumeur : Ce film allemand 100% glaçant raconte comment une policière va faire équipe avec un parfumeur aux méthodes mortelles.

Dispo le mercredi 21 septembre.

Les autres nouveautés Netflix du 16 au 22 septembre 2022

Love is Blind - Oui, et après ? En attendant la saison 3 de Love is Blind, prévue pour le 19 octobre, on aura droit à des nouvelles des candidats de la saison 2. Qui a trouvé l'amour ? Certains sont-ils encore en couple ?

Déjà dispo.

The Real Bling Ring, cambriolages à Hollywood : L'histoire vraie d'un groupe de cambrioleurs de génie qui se sont introduits dans les maisons des plus grosses stars de Hollywood comme Paris Hilton, Rachel Bilson ou Orlando Bloom. Après le film de Sofia Coppola avec Emma Watson, cette série documentaire revient sur la vraie histoire du "Bling Ring".

Dispo le mercredi 21 septembre.

Designing Miami : Cette télé-réalité suit un couple à la vie comme dans le travail. Leur métier ? Offrir une décoration d'intérieur parfaite à leurs riches clients.

Dispo le mercredi 21 septembre.

Iron Chef, Mexique : Les fans de petits plats et d'émissions de cuisine vont être servis avec cette version mexicaine de l'émission culinaire. Pour ceux qui n'auraient jamais vu, Iron Chef suit des professionnels qui affrontent les meilleurs chefs du pays.

Dispo le mercredi 21 septembre.