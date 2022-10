Netflix : ce film de super-héros que même sa star trouve "stupide" quitte le catalogue

Même Ben Affleck n'est pas fan

Tous les éléments étaient réunis pour un succès... sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. Les critiques et le public n'ont pas été tendres avec le film, jugeant l'histoire sans intérêt. Une suite était à l'origine prévue mais a finalement été annulée. Même Ben Affleck ne garde pas un super souvenir de son rôle. S'il n'a pas détesté jouer le héros, l'acteur avait confié que le long métrage était "un peu ridicule". C'est dit...

Malgré les critiques négatives, Daredevil n'a pas été un tel flop au box office : il a coûté 78 millions de dollars et rapporté 179,2 millions de dollars dans le monde soit un peu plus du double de son budget. On a déjà vu bien pire !

Daredevil quitte Netflix le...

Pour de bonnes barres de rires devant ce navet, il ne vous reste plus que quelques jours : Daredevil quitte le catalogue de Netflix le 14 octobre. Et si vous voulez poursuivre avec les films de l'enfer, vous pouvez aussi voir Green Lantern avec Ryan Reynolds et Blake Lively, autre flop intersidéral, sur Netflix. Une bonne soirée en perspective !