C'est l'un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma : ce film dans lequel Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont rencontrés a détruit la carrière de son réalisateur

Cela ne veut pas dire qu'Amours troubles est une catastrophe à tous les niveaux. Ben Affleck lui-même le décrira des années plus tard comme "une sorte de tête de cheval sur un corps de vache". Et c'est dommage, car son rôle est convaincant : il incarne un petit voyou qui kidnappe le frère d'un procureur, alors que Jennifer Lopez joue une tueuse à gages lesbienne qui doit veiller à ce que le personnage joué par Affleck respecte l'accord.

Le problème est que la promesse n'est jamais devenue réalité : Ben Affleck y offre l'une des pires performances de sa carrière et le scénario qui n'avait nulle part où aller. Et surtout, les deux heures du film deviennent éternelles. Pour vous donner une idée du bide astronomique, Amours troubles a coûté 75 millions de dollars et en a rapporté un peu plus de 7 millions de dollars dans le monde....

Bennifer a commencé sur le tournage du film

Tout ce qu'on retient d'Amours troubles, c'est donc le célèbre couple auquel le film a donné naissance. C'est en décembre 2001, sur le tournage du long métrage, que Ben Affleck et Jennifer Lopez ont eu le coup de foudre. Ils se sont mis en couple en 2002 avant de se fiancer et d'annuler leur mariage à cause des pressions médiatiques. Si on pensait que Bennifer était terminé après la rupture des deux acteurs en 2004, il y a eu un gros retour de flammes entre eux. Après les premières rumeurs de retrouvailles, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont officialisé leur couple fin 2021 puis se sont mariés en juillet 2022, 21 ans après leur rencontre. Mieux vaut tard que jamais !

Si vous voulez voir Amours troubles, le film est dispo en France sur Salto.

Article écrit en collaboration avec nos collègues d'Espinof.