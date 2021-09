Jennifer Lopez et Ben Affleck en couple : ils officialisent sur tapis rouge et enflamment Venise

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont sortis ensemble entre 2002 et 2004 et ont même été fiancés avant de rompre. Après ça, la chanteuse a été mariée à Marc Anthony avec qui elle a eu des jumeaux, nés en 2008. Elle s'est séparée en mars 2021 du joueur de baseball Alex Rodriguez. Quant à Ben Affleck ? Il s'est marié avec Jennifer Garner avec qui il a trois enfants : Violet, (née en 2005), Seraphina (née en 2009) et Samuel (né en 2012). Ils se sont séparés en 2015. Ben Affleck est ensuite sorti avec l'actrice Ana de Armas jusqu'en janvier 2021.

Prochaine étape, le mariage ?

Selon la presse américaine, Jennifer Lopez et Ben Affleck seraient 100% in love et seraient même prêts à se passer la bague au doigt prochainement. "Ils sont follement amoureux et ils ne veulent pas se lâcher cette fois." a précisé une source à Us Weekly. 17 ans après leur première relation, vont-ils bientôt se marier ? Selon cette source, ils penseraient bien à se passer la bague au doigt rapidement.