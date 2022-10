C'est l'un des thrillers d'horreur les plus surprenants et divertissants du 21e siècle : ce film sous-estimé est sur Netflix

Chaque semaine, Netflix met en ligne ses nouveautés avec des créations originales. Mais parfois, les vraies pépites sont cachées dans le catalogue... et ne sont pas des productions si récentes. C'est le cas avec le film Identity réalisé par James Mangold. C'est simple, c'est même l'un des thrillers d'horreurs les plus surprenants et divertissants. Voici pourquoi il ne faut pas le manquer.

Sur Netflix, il y a des pépites comme par exemple le meilleur film de zombies de ces dernières années. Et alors que la plateforme fait polémique avec le film Blonde qui ne plaît pas à tout le monde, on vous parle d'un autre long métrage à ne pas manquer. Pourtant, il ne date pas d'hier : il est sorti en 2003 au cinéma. Son titre ? Identity. Identity, une relecture d'une histoire culte Identity est une sorte de relecture moderne de Ils étaient dix (ou Dix petits nègres), l'histoire culte d'Agatha Christie, adaptée de nombreuses fois en séries et en film. Dans cette version, dix inconnus sont contraints de se réfugier dans un motel au milieu de nulle part, mais les choses se compliquent encore lorsqu'il devient clair que l'un d'entre eux est un meurtrier. Avec cette prémisse, le scénariste Michael Cooney construit une histoire qui privilégie le thriller à la terreur, nous laissant également suffisamment d'espace pour connaître les personnages et comprendre leurs motivations. De plus, il utilise une structure particulière pour donner à Identity une énergie différente, ce dont le réalisateur James Mangold sait très bien tirer parti pour toujours maintenir un climat d'intrigue dans lequel tout ne dépend pas simplement de la résolution du mystère autour des cadavres qui s'accumulent. >> Netflix : cette série multi-récompensée mais que personne n'a vue quitte le catalogue très bientôt << Le gros plus du film, c'est surtout d'avoir un casting de premier ordre avec de nombreux visages connus du public. On y retrouve notamment John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Alfred Molina, Clea DuVall ou encore John Hawkes. Aucun d'entre eux n'était une grande star, mais tous démontrent leur talent, ce qui est bien l'essentiel pour donner une solidité supplémentaire à un film appelé à surprendre le spectateur. En plus d'y retrouver un travail de mise en scène efficace avec lequel il est impossible de ne pas se souvenir à certains point de Psychose. Article écrit en collaboration avec nos collègues d'Espinof.