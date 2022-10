Netflix : cette série multi-récompensée mais que personne n'a vue quitte le catalogue très bientôt

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Tu cherches une nouvelle série à voir sans attendre sur Netflix ? On a celle qu'il te faut, et on parie que tu ne l'as pas vue ! Dans quelques jours, les trois saisons de Fargo quittent la plateforme et ce serait dommage de passer à côté de cette série multi-récompensée.