Nouveautés Netflix : une affaire criminelle flippante et une adaptation de Stephen King

Floor is Lava saison 3 : Et encore une saison pour ce jeu complètement improbable. Pour rappel, dans ce concours, des concurrents doivent traverser des pièces inondées de lave (fausse bien sûr). Un genre de Ninja Warrior en plus facile et en beaucoup plus drôle.

Déjà dispo.

Crime en eaux profondes : Si la série Dahmer vous fascine, cette autre affaire criminelle pourrait aussi vous scotcher. Le film documentaire danois raconte une affaire qui avait fait parler. En 2017, la journaliste Kim Wall disparaît après être montée dans le sous-marin de l'inventeur Peter Madsen. Ce dernier affirme qu'il n'a rien à voir avec tout ça mais la vérité ne va pas tarder à éclater.

Déjà dispo.

Reines un jour, reines toujours : Cette télé-réalité suit quatre stars et icônes du show-business au Mexique qui veulent se réinventer pour trouver un nouveau souffle.

Dispo le dimanche 2 octobre.

L'empire du bling saison 3 : La saison 3 de cette télé-réalité US suit de riches Asiatiques et Américains d'origine asiatique entre soirées, glamour et dramas à Los Angeles.

Dispo mercredi 5 octobre.

Aftershock, séisme sur le toit du monde : Cette série documentaire revient sur le tremblement de terre mortel qui a touché le Népal en 2015. Des survivants et proches de victimes témoignent, images de la catastrophe à la clé. Plus de 8000 personnes sont mortes des suites de ce séisme.

Dispo jeudi 6 octobre.

C'est du gâteau USA, Halloween : Bon appétit devant ce concours de cuisine hors du commun où des pâtissiers pas vraiment doués tentent de reproduire des chefs d'oeuvres culinaires dans le but de gagner 10 000 dollars. Cette spéciale Halloween voit la participation en tant que juré de plusieurs stars de séries de Netflix.

Dispo mercredi 5 octobre.