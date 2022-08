Le meilleur film de zombies des 10 dernières années est sur Netflix : son horreur impitoyable va vous détruire

Qu'est-ce qui fait un bon film de zombies ? Les avis divergent évidemment sur la question. Certains pensent qu'il suffit de montrer des morts-vivants en masse, d'autre préfèrent une effusion de sang. C'est aussi pour cette raison que les films et séries du genre ne font pas forcément l'unanimité ou bien finissent par lasser avec le temps (coucou The Walking Dead dont tout le monde se fout alors qu'elle entre bientôt dans sa dernière saison). Et si les meilleurs films de zombies étaient ceux que l'on n'attend pas ?

Cargo sur Netflix, petit chef d'oeuvre inattendu

Sorti il y a quelques années dans la plus grande discrétion, le film Cargo disponible sur Netflix est un petit bijou pour ceux qui aiment être surpris... et bouleversés. Un long métrage qui peut vous anéantir, sans pour autant être brutal ou 100% terrifiant. L'intrigue de Cargo se déroule dans l'arrière-pays australien après qu'une pandémie de zombies a balayé le monde. Andy (Martin Freeman), sa femme Kay (Susie Porter) et leur fille Rosie, âgée d'un an, tentent de survivre. Mais malgré toutes les précautions, Kay est d'abord infectée suivie par Andy. Il n'a que 48 heures pour mettre Rosie en sécurité avant qu'il ne se transforme en un mort-vivant assoiffé de sang.

Ce mélange entre zombies et drame familial sur fond de colonialisme, est incroyablement touchant et mis en scène avec brio par le duo de réalisateurs Ben Howling / Yolanda Ramke. Au lieu de gros effets, ils mettent en scène l'apocalypse zombie avec douceur et transforment ce film en un drame de survie tranquille avec peu d'éclaboussures mais beaucoup de tragédie.

Si vous êtes prêt à vous laisser surprendre, alors foncez voir Cargo sur Netflix. Vous ne serez pas déçus !

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de FilmStarts.