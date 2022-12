Netflix : "caché" en France, ce film crée un scandale en Israël, mais il y a une astuce pour pouvoir le regarder

Récemment, Netflix s'est retrouvée un peu malgré elle au coeur de plusieurs polémiques. Comme avec le film Nos coeurs meurtris, accusé de racisme et de misogynie ; avec la série Mercredi pointée du doigt pour ses personnages de couleur qui sont tous des méchants ou encore avec 1899, accusée de plagiat. Mais ce ne sont pas les seuls programmes qui ont fait parler. Le film Blonde a aussi été au coeur de nombreuses controverses et son réalisateur a récemment déclaré qu'il était heureux qu'il ait indigné tant de gens. Cependant, il y a un autre titre qui a créé un scandale sans précédent en Israël et que la plateforme semble ne pas vouloir nous proposer en France.

Ce film fait polémique pour cette raison

Le film en question est Farha, qui a été choisi par la Jordanie pour le prix du meilleur film étranger aux Oscars 2023. Son lancement mondial a eu lieu lors du Festival de Toronto 2021, mais c'est avec son arrivée sur Netflix ce 1er décembre 2022 qu'un scandale a éclaté et que même plusieurs membres du gouvernement israélien ont durement critiqué la plateforme. En Israël, certains abonnés n'ont pas hésité à se désinscrire de la plateforme. L'une des principales raisons de cette polémique ? Une scène dans laquelle un groupe de soldats israéliens exécute de sang-froid une famille de réfugiés palestiniens, laissant derrière lui un enfant orphelin pratiquement voué à la mort. A cause de cette scène, Farha a reçu plusieurs accusations d'incitation à la haine envers l'armée israélienne.

>> Le meilleur thriller policier de ces dernières années arrive enfin sur Netflix, et il était temps ! <<

Écrit et réalisé par Darin J. Sallam, Farha se déroule en 1948, une année au cours de laquelle 800 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs maisons, une période que certains estiment comme étant la véritable origine de la situation actuelle dans le conflit israélo-palestinien. Le problème est que beaucoup n'ont pas aimé l'image véhiculée par le film. Plusieurs personnes impliquées dans le long métrage ont même été harcelées sur les réseaux sociaux, même si elles ont assuré qu'elles ne se laisseraient pas intimider .

Un film caché en France, Netflix se justifie

Si vous voulez jeter un oeil à Farha en France, c'est très difficile. En effet, Netflix ne le rend pas facile à voir. Impossible de le trouver en faisant une recherche sur la plateforme. Pour voir Farha, il faut passer son compte anglais (dans "gérer les profils"), puisque le film n'est dispo qu'en arabe sous-titré anglais. Interrogée par Allociné, la plateforme a expliqué : "Lorsqu'un film ou une série ne dispose ni de doublages ni de sous titres dans la langue de préférence de l'abonné, il n'est pas considéré comme pertinent, et n'est donc pas disponible sur le service. C'est le cas ici, et il suffit de basculer son compte en anglais, et le titre devient disponible." Et d'ajouter que ce n'est en fait pas un cas isolé. "Cela ne concerne pas que ce film. En réalité, de nombreux programmes non disponibles en français sont dans ce cas." précise la plateforme.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues d'Espinof.