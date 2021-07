Nehuda de nouveau en couple avec Ricardo : "On se fait aider par des spécialistes"

"Oui j'ai pardonné, ce sont mes choix"

Aujourd'hui, Ricardo Pinto et Nehuda ont pris une grande décision pour que leur histoire fonctionne : se faire aider. "Je suis comme ça, très vieux jeu. J'ai choisi cet homme, tant qu'il y aura de l'amour, je me battrai. La seule différence c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'aide, de l'aide extérieur, on sait que l'on n'y arrivera pas seuls. Donc on se fait aider chacun de notre côté et ensemble aussi, par des spécialistes. Je n'ai aucune honte. Mon histoire est loin d'être belle à vos yeux, mais comme vous le savez, je ne vis pas pour vendre du rêve. Je vie la vie que je mène, comme elle est. Seul l'avenir le dira si j'ai eu raison d'y croire", confie l'ex-candidate de The Voice.

Nehuda continue : "Pour les violences qui en ont choqué certains, et encore heureux car la violence est INADMISSIBLE, j'ai précisé que ça datait de 2016. Donc oui, j'ai pardonné des choses que beaucoup n'auraient pas pardonné, mais ce sont mes choix. Des choix mesurés qui ont porté leurs fruits, mais qui ont ramené d'autres problèmes (...) Aujourd'hui, je sais que ça en vaut la peine et qu'on ira mieux un jour. On sera guéri de tout ça et on aura notre belle histoire paisible."