Ricardo Pinto séparé de Nehuda : il passe "en mode reconquête" après les accusations de violences

Au mois de février, Nehuda annonçait sa nouvelle rupture avec Ricardo Pinto et révélait que son ex était déjà de nouveau en couple. Quelques jours après l'officialisation de leur séparation, la jeune maman balançait des confidences chocs sur le comportement violent du père de sa fille Laïa : "J'étais enceinte, il m'a menacée avec une arme à bout portant", a-t-elle notamment expliqué avant d'accuser Ricardo d'être un pervers narcissique. Les deux anciens candidats des Marseillais VS Le reste du Monde 5 ont ensuite surpris pas mal de monde en s'affichant ensemble à l'anniversaire de leur princesse Laïa.

Ricardo Pinto prêt à reconquérir Nehuda !

Malgré les accusations de violences conjugales, Nehuda a convié Ricardo aux 4 ans de leur fille : "C'est l'anniversaire de ma fille, Ricardo est donc présent. C'est son père, en fait. On dirait que je vais mêler ma fille à nos embrouilles", a répondu la chanteuse aux critiques avant de démentir le retour de son couple. Aujourd'hui, la situation a pas mal changé.

Pour preuve, Ricardo Pinto est déterminé à reconquérir son ex : "En mode reconquête, Nehuda !!! La famille c'est ce qu'il y a de plus important ! Faut tout faire pour la préserver, la chérir, la protéger... Vous y croyez à la deuxième chance ? Vous pensez que je suis toujours un peu dans son coeur ? Je l'aime tellement ma famille. PS: photo qui date de 3 ans, bon j'étais un peu plus costaud", a-t-il posté sur Instagram, en légende d'une photo de sa petite famille. Son message est donc assez clair, mais pourquoi l'avoir supprimé quelques heures après ? L'ex-candidat des Anges 8 n'a rien expliqué. De son côté, Nehuda n'a pas réagi à la déclaration de Ricardo.