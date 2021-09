Moussa (Danse avec les stars 2021) a failli ne pas participer à l'émission pour sa femme

C'est le 17 septembre 2021, à la place de Koh Lanta, que Danse avec les stars 2021 débarque sur TF1 ! Les téléspectateurs vont découvrir un nouveau jury, composé de Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier, François Alu et Chris Marques, une nouvelle danseuse, Coralie Licata, la femme de Christophe Licata, et un tout nouveau casting. Cette année, ce sont Wejdene, Michou, Lola Dubini, Lucie Lucas, Dita Von Teese, Jean-Baptiste Maunier, Lââm, Tayc, Aurélie Pons (Ici tout commence), Bilal Hassani, Gérémy Crédeville (Scènes de ménages) et Moussa (Koh Lanta) qui ont accepté de relever le défi.

"Je n'aurais pas pu faire Danse avec les stars si elle n'avait pas validé"

L'un des candidats a pourtant failli ne pas participer à la compétition. Lors de la conférence de presse de Danse avec les stars 11, Moussa Niangane a confié que sa femme Gaya a d'abord refusé qu'il intègre le casting : "Madame m'a dit : 'Non, tu n'y vas pas ! Tu rigoles ou quoi ? Vous êtes proches avec la partenaire...' Mais ça fait douze ans qu'on est en couple avec Gaya et on a deux enfants. Elle me fait assez confiance. Mais elle, d'abord, ne voulait pas. Mais moi non plus car tu franchis une barrière avec une danseuse que tu ne connais pas, ça peut être compliqué."

L'ex-candidat de Koh Lanta, l'île des héros a ensuite expliqué : "Je n'aurais pas pu faire Danse avec les stars si elle n'avait pas validé car j'ai besoin de son soutien. Tout va bien se passer, il y a du respect et de la bienveillance, tant du côté de la danseuse que de moi-même. Je veux vraiment investir madame dans ce projet. Contrairement à Koh Lanta, où elle peut se poser un milliard de questions. Quand tu rentres, elle vit ton aventure à travers toi avant la diffusion. Mais là, pour le coup, on va pouvoir vivre cette aventure ensemble. C'est très important pour moi." Moussa espère aussi que sa femme et sa partenaire "vont bien s'entendre".