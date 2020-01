Mort de Lexii Alijai : les causes de son décès dévoilées

Lexii Alijay morte d'une overdose

On sait de quoi est morte Lexii Alijai. Comme le rapporte les médecins, qui se sont occupés de l'autopsie, dans un communiqué de presse, la rappeuse de 21 ans, retrouvée sans vie dans une chambre d'hôtel du Minnesota, a succombé à une overdose accidentelle : elle a ingéré un mélange mortel "de fentanyl et d'éthanol". La drogue, notamment l'oxycodone, le fentanyl et l'éthanol, est décidément un gros problème dans le monde du rap puisqu'en très peu de temps, elle a coûté la vie à Mac Miller, Lil Peep ou encore à Juice WRLD.

Lexii Alijai s'est fait connaître en 2014 grâce à ses mixtape "Super Sweet 16's", "In the Meantime" et "Feel∙Less" et ses reprises de morceaux de Drake et Meek Mill. Son premier album "Growing Pains" est sorti en 2017. La jeune artiste a eu aussi pour habitude de collaborer avec Kehlani : "Je suis en colère, confuse, j'ai le coeur brisé, je suis en colère, confuse. Je t'aime Lexi", a confié la chanteuse, présente sur le nouvel album de Justin Bieber.

"Tu me manques"

C'est sur Instagram que Kehlani a rendu un bel hommage, à celle qu'elle considérait comme sa petite soeur : "Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais sois brillante, forte, gentille et compatissante. Mon p*tain de bébé. Tu as mis mon coeur en miettes. Tu étais une star pour moi et chaque mot que tu prononçais était vrai (...) Tu me manques. Tu étais censé prendre le contrôle du monde, rapporter des trophées et des plaques à la maison."