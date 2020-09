Mort de Diana Rigg : l'actrice de Game of Thrones est décédée à 82 ans

Triste jeudi... En début de journée, nous avons appris la mort de Bertrand-Kamal, candidat de Koh Lanta, les 4 terres diffusé sur TF1 des suites d'un cancer. Cet après-midi, ce sont les fans de Game of Thrones qui sont en deuil avec la disparition d'une des figures de la série.

Diana Rigg est morte

C'est l'agent de Diana Rigg qui a annoncé son décès ce jeudi 10 septembre 2020. "C'est avec une tristesse immense que nous annonçons que Diana Rigg est morte paisiblement ce matin. Elle était chez elle, entourée de sa famille qui demande le respect de leur intimité pendant ces moments difficiles" peut-on lire dans un communiqué publié par la presse britannique. L'actrice de 82 ans était atteinte d'un cancer. Sa fille, l'actrice Rachael Stirling s'est aussi exprimée : "Ma chère maman est morte paisiblement dans son sommeil tôt ce matin, entourée de sa famille. Elle est morte d'un cancer diagnostiqué en mars et a passé ces derniers mois à revivre avec joie sa vie extraordinaire, pleine d'amour, de rire et d'une profonde fierté envers sa profession. Elle me manquera plus que je ne peux le décrire".

C'est en 1961 que Diana Rigg s'était fait connaître grâce au rôle de Emma Peel dans la série culte Chapeau melon et bottes de cuir. En 1968, elle avait joué dans le film James Bond Au service secret de sa Majesté. Mais elle est aujourd'hui surtout connue pour son rôle de Olenna Tyrell qu'elle a tenu dans 18 épisodes de Game of Thrones entre les saisons 3 et 7. Elle avait ensuite joué dans la série Victoria et dans le film Last Night in Soho de Edgar Wright dont la sortie est prévue pour 2021.