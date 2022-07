Mort de Charlotte Valandrey, l'hommage sobre de la série Demain nous appartient dans l'épisode du 14 juillet 2022

Charlotte Valandrey est morte

Ce mercredi 13 juillet 2022, le monde de la télévision a connu un terrible tremblement de terre. C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle, la comédienne Charlotte Valandrey est décédée à l'âge de 53 ans des suites d'une greffe du coeur qui n'a malheureusement pas fonctionné.

"Le 14 juin dernier Charlotte a dû être opérée en urgence pour remplacer son 'coeur d'occasion' comme elle l'appelait, mais cette nouvelle greffe n'a pas pris, ce troisième coeur n'a pas vécu", ont notamment confié ses proches dans un communiqué.

Depuis cette date, l'ex-star de Les Cordier, juge et flic était "plongée dans un coma artificiel pour échapper à la douleur et aux complications" et avait profité d'un bref moment de lucidité ces derniers jours pour "exprimer son épuisement et le voeu impérieux de rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée."

Demain nous appartient rend hommage à l'actrice

Une disparition qui a rapidement fait pleurer le public et les professionnels de l'audiovisuel, tant le talent et la gentillesse de l'actrice étaient appréciés de tous, et qui a motivé les producteurs de Demain nous appartient à lui rendre un bel hommage.

Après tout, Charlotte Valandrey a marqué l'histoire de la série quotidienne de TF1 avec son personnage de Laurence Moiret, puisqu'elle était présente dès l'épisode 1 diffusé en 2017 et ce, jusqu'à son départ mis en scène en 2020. Une comédienne emblématique dans l'univers de DNA donc, dont la mémoire a logiquement été saluée par ses anciens collègues.

"C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de l'actrice Charlotte Valandrey, a déclaré l'équipe sur les réseaux sociaux de la série. Toute la famille Demain Nous Appartient et Newen Studios est en deuil et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches". Mais ce n'est pas tout, comme on a également pu le découvrir à l'écran ce jeudi 14 juillet 2022, un sobre encart noir a également été ajouté juste avant le début de la diffusion, sur lequel on pouvait lire, "En hommage à Charlotte Valandrey".

Quel avenir pour Laurence Moiret ?

Reste désormais à savoir comment sera abordée la mort de l'actrice dans la série. Après tout, malgré son départ des intrigues, Laurence Moiret est toujours vivante dans cet univers et Charlotte Valandrey gardait la porte ouverte à un éventuel retour. Si, en avril dernier, elle confessait à Télé-Loisirs que ce n'était "pas d'actualité en ce moment", elle précisait néanmoins qu'elle aurait "aimé, à un moment, finir l'histoire de [son] personnage". Elle l'ajoutait ensuite, "Je ne cherche plus à faire les choses à tout prix : si elles doivent arriver, elles arriveront ! "

Nouvel hommage plus intense en perspective ? A suivre.