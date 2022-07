Mort de Charlotte Valandrey : l'actrice de Demain nous appartient est décédée à l'âge de 53 ans

Charlotte Valandrey est décédée

C'est une triste nouvelle qui vient de frapper le monde des séries. C'est sa famille qui a fait l'annonce auprès de l'AFP dans la soirée, la comédienne Charlotte Valandrey est décédée ce mercredi 13 juillet 2022 à l'âge de 53 ans.

Révélée en 1985 grâce son rôle dans le film Rouge Baiser, on avait ensuite pu la suivre sur le petit écran avec des rôles importants et mémorables dans les séries Les Cordiers, juge et flic (1991 - 2000) et Demain nous appartient (2017 - 2019). Souvenez-vous, elle avait incarné Laurence Moiret durant plus de 600 épisodes de la série quotidienne de TF1. Cette année, elle était également apparue dans un épisode inédit de Léo Matteï, Brigade des mineurs.