Mort de Bertrand-Kamal : le nouvel hommage touchant de Denis Brogniart en direct sur TF1

Après plus d'un mois de survie et de compétition intensive, c'est Maxine qui a remporté Koh Lanta 2021 face à Lucie ! Elle succès donc Alexandra, la grande gagnante de Koh Lanta 2020, une saison marquée par la mort de Bertrand-Kamal en pleine diffusion. Un décès qui est encore dans tous les esprits. La finale de Koh Lanta 2021 (ou Koh Lanta, Les Armes secrètes) ne pouvait pas donc se faire sans un nouvel hommage touchant à l'ex-aventurier : "On pense à notre ami Bertrand-Kamal", a confié Denis Brogniart en direct sur TF1.

802 000 euros pour la fondation pour Bertrand-Kamal

Le présentateur a ensuite lancé un nouvel appel aux dons pour la Fondation Arc, lancé par les parents de Bertrand-Kamel en décembre 2020, pour aider dans la recherche contre le cancer du pancréas : "Nous sommes en compagnie de ses parents que vous allez découvrir dans les coulisses. Samir et Annick, vous faites partie de la famille de Koh Lanta. Vous êtes nos amis à tout jamais", a-t-il confié avant de révéler la somme récoltée en un an pour l'association : 802 000 euros ! Un très beau montant !

Cependant, "on doit aller plus loin parce qu'il y a des instituts de recherches un peu partout, en France et dans le Monde, qui attendent des moyens pour continuer à travailler et faire reculer la mortalité de ce cancer dévastateur (...) Je sais qu'on peut compter sur vous et je sais aussi que vous avez été très touchés par la disparition de Bertrand-Kamal. C'est le cas aussi pour les aventuriers de cette saison", a expliqué Denis Brogniart.