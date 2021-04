Mort de Bertrand-Kamal : les 700 000 euros récoltés pour sa fondation vont aider à sauver des vies

La mort de Bertrand-Kamal, en pleine diffusion de Koh Lanta 2020, a été un énorme choc pour les candidats, Denis Brogniart et pour les téléspectateurs et internautes. C'est en rentrant de tournage que le cancer de l'aventurier a été diagnostiqué, mais il était déjà trop tard car il est décédé en quelques mois seulement. Les parents de Bertrand-Kamal et le présentateur de l'émission de TF1 ont alors décidé de lancer une fondation en son honneur et d'ouvrir une cagnotte.

700 000 euros pour la fondation en l'honneur de Bertrand-Kamal

Une cagnotte à laquelle ont bien évidemment participé les candidats de la saison remportée par Alexandra. Sauf que leur geste généreux a finalement fait polémique car ils ont été jugés "radins" par des internautes, surpris de ne voir que 1120 euros de récoltés. Mais aujourd'hui, la cagnotte pour la Fondation Arc, en l'hommage à Bertrand-Kamal décédé des suites d'un cancer, en septembre 2020 , s'élève à... 700 000 euros !

Une très belle somme, pour aider l'avancée des recherches contre le cancer du pancréas, que Alexia Laroche-Joubert est allée déposer "à l'IHU de Strasbourg" : "Cela va financer une technique révolutionnaire de détection des cancers qui permettrait de sauver des vies. Car hélas la tumeur de Bertrand-Kamal a été détectée trop tard", explique la productrice de Koh Lanta 2021 à France Info. Les 700 000 euros vont donc être d'un grand soutien !