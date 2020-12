Koh Lanta 2020 : les candidats jugés "radins" envers la fondation Bertrand-Kamal, ils réagissent

Ce vendredi 4 décembre, à l'occasion de la finale de Koh Lanta 2020, les candidats de l'émission ont souhaité rendre hommage à Bertrand-Kamal, l'ex-aventurier récemment décédé, en organisant une cagnotte destinée à la fondation créée en son honneur qui a pour objectif de faire avancer la recherche contre le cancer du pancréas.

Brice répond aux haters

Aussi, ce sont 1120€ qui ont été récoltés par la vingtaine de participants. De quoi faire le bonheur de Denis Brogniart, "Merci à tous et chapeau, vous l'avez fait de votre propre chef. Et je sais que ça va engager d'autres à faire la même chose", mais faire grincer les dents de certains internautes. Probablement influencés par le chèque des 100 000€ destiné au vainqueur du jeu, nombreux sont ceux à avoir critiqué la "radinerie" des candidats.

Une réaction aussi virulente qu'étonnante (la somme équivaut tout de même à 50€ en moyenne par candidat, ce qui n'est pas rien), qui a logiquement surpris Loïc. Interrogé à ce sujet par Purepeople, le finaliste malheureux a confessé, "J'ai donné ce que je pouvais donner. Je ne roule pas du tout sur l'or pour ma part. J'ai donné le maximum que je pouvais avec grand plaisir." Puis, l'aventurier a soufflé, "Mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, c'est la vie. Je préfère me concentrer sur le positif".

"On ne roule pas sur l'or"

Même son de cloche du côté de Brice. Celui qui a récupéré des forces depuis la fin de cette aventure a notamment tenu à rappeler qu'il fallait arrêter de fantasmer le monde de la télévision, "On nous a qualifié de radin. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on est riche, bien au contraire. Je parle pour moi mais aussi pour beaucoup d'aventuriers : nous ne sommes pas millionnaires, on ne gagne pas des mille et des cents".

En effet, si Koh Lanta a servi de bouffée d'oxygène à des millions de téléspectateurs en ces temps de confinement, c'est vite oublier que les candidats sont des personnes comme tout le monde, elles aussi victimes de la crise sanitaire et économique, "La vie est compliquée pour tout le monde. On ne peut pas tous mettre 1000 ou 2000 euros pour une association. Evidemment, on aurait aimé mettre 100 000 euros. Mais on ne roule pas sur l'or, on a chacun notre appart', notre vie et on galère tous". Il l'a ensuite rappelé avec émotion, "Koh-Lanta ne nous a pas rendu riche, contrairement à ce que l'on peut croire."

La bonne action d'Alexandra

Qu'en pense Alexandra, la grande gagnante de cette nouvelle édition ? Consciente d'être désormais mieux lotie que ses anciens partenaires sur l'île, elle l'a confié auprès de Purepeople, son chèque sera avant tout destiné à sa famille, "Les 100 000 euros, ce sera en grande partie pour mes filles. C'est pour elles que j'ai participé donc je vais garder cet argent pour leur avenir". Néanmoins, elle l'a également promis, elle versera bien évidemment une partie de ses gains à la fondation afin d'augmenter cette cagnotte, "Je vais en donner aussi une partie à la Fondation Arc pour le fonds pour Bertrand-Kamal. La somme ne regarde que moi et l'association".

Suffisant pour calmer les haters ? On croise les doigts.