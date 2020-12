Koh Lanta 2020 : "radins" ou "généreux", le don des candidats pour Bertrand Kamal fait polémique

Après des semaines de compétition, c'est ce vendredi 4 décembre 2020 que TF1 a diffusé la grande finale de Koh Lanta - Les 4 Terres. L'occasion pour Alexandra de repartir avec la victoire finale et pour tous les candidats de rendre un ultime hommage à Bertrand Kamal, cet ex-aventurier malheureusement décédé cette année des suites d'un cancer du pancréas.

Une fondation en l'honneur de Bertrand Kamal

A ce sujet, Denis Brogniart - extrêmement touché par cette disparition, a profité de la présence des parents de Bertrand Kamal sur le plateau pour annoncer une jolie nouvelle, "Avec la production, nous nous sommes rapprochés de la fondation Arc pour la recherche contre le cancer et j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir le lancement du fond pour Bertrand Kamal qui est un fond dédié à 100% à la recherche sur ce terrible cancer du pancréas."

L'animateur de TF1 l'a en effet rappelé, "C'est un cancer qui est de plus en plus étudié, avec des pistes de traitements qui sont à l'oeuvre déjà, mais il faut encore accélérer le mouvement. Et ce fond est là pour ça." Aussi, afin de "permettre de détecter le plus tôt possible ce cancer et pour trouver des traitements encore plus efficaces", il existe désormais deux solutions : se rendre sur le site pourbertrandkamal.fr ou envoyer 5€ en écrivant DON par sms au 9 21 22.

Les aventuriers font des fons, les Internautes mitigés

Une belle initiative de la part de la production et du présentateur de Koh Lanta, à laquelle ont souhaité participer les autres candidats. "Tous les aventuriers qui sont là se sont cotisés et ce soir ils vont remettre déjà à la fondation Arc et au fond pour Bertrand Kamal un premier chèque" a donc déclaré Denis Brogniart, très content de cette générosité.

Le twist ? Quand l'animateur a demandé à Loïc la somme qui avait été réunie, le demi-finaliste malheureux a répondu, "On a réussi à récolter 1120€ avec tous les aventuriers ici et quelques autres". Une somme qui a immédiatement été saluée par Denis Brogniart, "Merci à tous et chapeau, vous l'avez fait de votre propre chef. Et je sais que ça va engager d'autres à faire la même chose" mais qui a également provoqué un certain malaise sur le plateau et fait grincer quelques dents sur les réseaux sociaux.

Et pour cause, quand on fait un rapide calcul : 1120€ / 24 candidats = 46€ en moyenne par candidat. Un montant qui n'en reste pas moins généreux, mais qui a également fait débat parmi les internautes, notamment après la séquence hommage qui venait d'être diffusée. Il faut dire aussi qu'entre les 100 000€ promis au vainqueur et les 250 000€ réservés à un téléspectateur, la comparaison n'a pas été flatteuse pour les aventuriers ET la production. De fait, les critiques et les moqueries n'ont pas tardé à tomber sur Twitter et la discussion s'est rapidement enflammée sur le site.

Qu'importe, l'important n'est pas là : si vous aussi vous souhaitez faire avancer la recherche, rendez-vous sur le site pourbertrandkamal.fr.