Brice (Koh Lanta 2020), +25 kilos en 1 mois : il se confie sur sa grosse prise de poids à son retour

La perte de poids de Brice sur Koh Lanta 2020 est sans doute l'une des plus impressionnantes. Certains internautes sont même inquiets pour lui car il n'a plus que les os sur la peau : ils le comparent souvent à un squelette et demandent aussi à la production de ne quand même pas laisser mourir de faim les candidats. En réalité, le candidat n'a perdu "que" 13 kilos. Alors oui, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est en général le poids que perdent les aventuriers : Loïc a fondu de 15 kilos par exemple.

"J'ai fait que manger jour et nuit"

Brice était juste déjà très mince lorsque Koh Lanta 2020 a démarré : pour vous donner une idée plus concrète, il est passé de 66,5 kilos à 53,5. Mais rassurez-vous, le finaliste de l'émission de TF1 a très vite repris du poids lorsqu'il a pu manger à sa faim, une fois de retour en France : "En un mois, j'ai pris 25 kilos. J'ai fait que manger jour et nuit. Je suis passée d'ultra maigre, à 'super gros'. Je n'avais jamais été comme ça (...) Ma famille allumait la lumière à 3h du matin, ils venaient me voir en bas, j'étais en train de manger dans la cuisine. Je ne faisais que ça", a-t-il expliqué dans un live Instagram avec son pote Dorian, qui va bientôt devenir papa.

"Le retour a été ultra violent"

Difficile de résister à l'appel de la nourriture quand on en a été privé pendant plus d'un mois, mais Brice s'est vite remis au sport pour tenter de rattraper ses petits dérapages. Dans la suite de la vidéo, le candidat, traité de "garçon gâté" par Lola, avoue qu'il n'y a pas que le rapport à la nourriture qui a été compliqué : "Le retour a été ultra violent, heureusement qu'on a la psychologue de Koh-Lanta qui nous aide. Elle peut nous comprendre alors que nos familles peuvent imaginer mais ne peuvent pas comprendre et savoir ce qu'on a vécu. (...) Je restais cloîtré chez moi, je ne voulais plus voir mes potes, je ne les ai pas vus pendant un mois."