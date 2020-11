Brice (Koh Lanta 2020) se confie sur sa perte de poids bluffante : "Ca fait vraiment peur"

Toujours en compétition, Brice compte bien tout donner pour décrocher sa place en finale dans Koh Lanta 2020. Les internautes, eux, sont un peu inquiets pour lui au vu de sa perte de poids hallucinante, certains comparent même le candidat, en couple, à un squelette : "Brice me fait un peu de peine quand même avec ce squelette qui lui sert de corps. Venez on lance le #NourrissezBrice", "plus on avance, plus Brice devient un squelette", "Mais Brice il faudrait le nourrir enfaîte, un squelette sur la plage là", peut-on lire sur Twitter.

"Il y a des chances que je reparte avec le trophée de l'homme le plus maigre de Koh-Lanta"

En interview avec Konbini, Brice a lui aussi réagi à sa transformation physique assez bluffante : "Je ne pensais pas que c'était aussi voyant sur l'île. Je sentais au moment de dormir que je ne pouvais pas m'allonger sur le côté, à cause de mes os ; j'étais large dans mes pantalons et dans mes shorts aussi. Mais au niveau du visage, ça fait vraiment peur, avec les pommettes vers le bas, les yeux et les joues creusés. Quand ma famille me voit le vendredi, ils me disent : 'Heureusement que ce n'est pas en direct, sinon on serait on venu te chercher.'"