Brice (Koh Lanta 2020) répond à Lola qui le traitait de "garçon gâté" qui fait "des crises d'ado"

"Avec Lola dans la vie on se kiffe"

Mais ce n'est pas la guerre pour autant entre Brice et Lola. Dans un tweet, il a tenu à souligner que "c'est du second degré les amis, rassurez-vous, avec Lola dans la vie on se kiffe et on est les premiers à en rigoler". Et lorsqu'un twitto lui a fait remarquer que tous les aventuriers ne pouvaient pas être BFF, il a réagi : "Non mais évidemment on est pas tous meilleurs potes, mais y'a aucune animosité".