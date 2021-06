Flavio (Koh Lanta 2021) métamorphosé : les internautes choqués par son glow up 😍

Le avant/après des candidats est toujours impressionnant dans Koh Lanta. Ils repartent avec des kilos en moins, mais avec plus de poils et plus de tartre entre les deux : ils sont complètement transformés à la fin de l'aventure. Ce qui est aussi surprenant c'est de les retrouver tout beau tout propre lors de la finale. Certains sont d'ailleurs méconnaissables, un peu comme Flavio qui a laissé un grand nombre d'internautes bouche bée avec son glow up très réussi lors de la dernière émission de Koh Lanta 2021.

Flavio transformé, les internautes craquent

Durant la finale, remportée par Maxine face à Lucie, les aventuriers sont tous arrivés sur leur 31, mais Flavio s'est réellement démarqué avec son costume bordeaux et son petit pull blanc. Il est apparu complètement métamorphosé. Certains Twittos ont même eu du mal à le reconnaître tandis que d'autres ne pensaient pas qu'il pouvait être aussi beau gosse : "Flavio gagnant du meilleur glow up de Koh Lanta", "hum Flavio, il avait bien caché son jeu. Un beau gosse comme ça", "Flavio, c'est quelqu'un, je n'étais pas prête", "Flavio, il a dû se dire 'vous m'avez trop négligé sur l'île', il est revenu plus bg que jamais", "on a tous vu le glow up de malade de Flavio ou j'ai rêvé ?", peut-on lire sur Twitter.