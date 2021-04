Mort d'Yves Rénier : l'inoubliable Commissaire Moulin est décédé à 78 ans

Les tristes nouvelles s'enchaînent du côté des people. Après la mort du Prince Philip, époux de la Reine Elisabeth II enterré la semaine dernière, et de l'actrice britannique Helen McCrory vue dans Harry Potter et Peaky Blinders, c'est une star du petit-écran français qui nous quitte.

Yves Rénier est mort

Yves Rénier est décédé, a fait savoir sa famille à l'AFP ce samedi 24 avril 2021. L'acteur né en Suisse avait 78 ans. L'acteur est mort dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'un malaise cardiaque survenu à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Il avait quatre enfants et ses deux filles, Samantha Rénier et Lola Zidi-Rénier, sont toutes les deux actrices (Lola est aussi chanteuse et avait participé à The Voice 2 sous le nom de scène Nell). Ses deux fils se prénomment Jules et Oscar.

Au fil de sa carrière débutée en 1961 dans le film Le Comte de Monte-Cristo, Yves Rénier a enchaîné les rôles à la fois sur le grand et le petit écran. L'un des plus marquants restera celui du Commissaire Moulin qu'il a interprété entre 1976 et 2006 dans 71 épisodes diffusés sur TF1. Yves Rénier a aussi joué dans de nombreuses séries comme la saga de l'été Dolmen, Section de Recherches, Plus belle la vie ou plus récemment Le temps est assassin et Léo Mattei. L'épisode dans lequel il faisait une apparition a été diffusé ce jeudi 22 avril sur TF1.

Mais Yves Rénier était aussi réalisateur et a mis en scène plusieurs téléfilms comme Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi avec Muriel Robin ou La Traque, le téléfilm sur Michel Fourniret diffusé le 15 mars dernier.