Mort d'Anne Heche : son souhait de donner ses organes a été réalisé

Le samedi 6 août 2022, Anne Heche était victime d'un grave accident de voiture à Los Angeles. L'actrice, qui était peut-être sous l'influence de la drogue au moment des faits, a foncé dans une maison avec son véhicule qui s'est enflammé. Si les premières nouvelles étaient rassurantes, son agent a ensuite déclaré que l'actrice vue dans Donnie Brasco était dans le coma et n'avait pas repris conscience. Un peu moins d'une semaine après les faits, ses proches déclaraient que la star n'allait pas s'en sortir et Anne Heche a été déclarée morte quelques heures plus tard.

L'actrice débranchée, son souhait de donner ses organes réalisés

Dans le communiqué, ses proches précisaient que le coeur de l'actrice battait toujours, dans le but de réaliser un don d'organes. Une chose qui a eu lieu durant le week-end, ont confirmé ses proches. Ce dimanche 14 août, son agent a annoncé que l'actrice avait été "débranchée" après qu'un ou plusieurs destinataires ont été trouvés pour ses organes. La famille de l'actrice n'a pas souhaité donner plus de détails sur ce don qui a pu sauver plusieurs vies.

Son fils lui rend hommage

Après l'annonce du décès d'Anne Heche, les hommages se sont multipliés sur le web. L'un d'eux est bouleversant : le fils aîné de l'actrice, Homer, lui a adressé quelques mots dans un communiqué envoyé à People. "Mon frère Atlas et moi avons perdu notre maman. Après six jours de bouleversements émotionnels, je me retrouve dans une profonde tristesse et je n'ai plus les mots. J'espère que ma maman est libérée de la douleur et qu'elle peut commencer à explorer ce que j'imagine être une liberté éternelle" a-t-il déclaré, ajoutant : "Pendant ces six jours, des milliers d'amis, de proches et de fans m'ont fait comprendre qu'ils étaient avec moi. Je suis reconnaissant de leur amour".